В 3 сезоне 7 серии сериала «Сорвиголова» Мэтт Мердок проигрывает ложному Сорвиголове, и теперь лицо мстителя в маске опорочено. После этого налета не осталось улик против Фиска, которые помогли бы раскрыть заговор и отправить его обратно в тюрьму.
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