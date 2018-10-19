В 3 сезоне 3 серии сериала «Сорвиголова» из-за липового покушения на Фиска, его переводят под домашний арест. Мэтт не понимает, как такое могло произойти, но решает не дать ему выйти на свободу и окончательно добиться проигрыша Кингпина.
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