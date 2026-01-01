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Киноафиша Сериалы Сорвиголова Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Сорвиголова» (2016)

Актеры сериала «Сорвиголова» Вся информация о сериале
Чарли Кокс
Чарли Кокс Charlie Cox
Дебора Энн Уолл
Дебора Энн Уолл Deborah Ann Woll
Karen Page Элден Хенсон
Элден Хенсон Elden Henson
Элоди Юнг
Элоди Юнг Elodie Yung
Elektra Natchios Джон Бернтал
Джон Бернтал Jon Bernthal
Стивен Райдер
Стивен Райдер Stephen Rider
Blake Tower
Royce Johnson
Джеффри Кантор Geoffrey Cantor
Скотт Гленн
Скотт Гленн Scott Glenn
Мишель Херд
Мишель Херд Michelle Hurd
Роб Морган
Роб Морган Rob Morgan
Питер МакРобби Peter McRobbie
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss
Розарио Доусон
Розарио Доусон Rosario Dawson
Claire Temple Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио Vincent D'Onofrio
Сьюзэн Вэрон Susan Varon
Эми Рутберг Amy Rutberg
Уильям Форсайт
Уильям Форсайт William Forsythe
Мэтт Джералд
Мэтт Джералд Matt Gerald
Клэнси Браун
Клэнси Браун Clancy Brown
Джон Бьянко John Bianco
МакКалеб Барнетт McCaleb Burnett
Марио Д’Леон Mario D'Leon
Дэнни Джонсон Danny Johnson
Вай Чин Хо
Вай Чин Хо Wai Ching Ho
Рэй Янничелли Ray Iannicelli
Clyde Baldo
Джо Форбрич Joe Forbrich
Нил Грэйстон Neil Grayston
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