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Киноафиша Сериалы Сорвиголова Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Сорвиголова» (2015)

Актеры сериала «Сорвиголова» Вся информация о сериале
Чарли Кокс
Чарли Кокс Charlie Cox
Дебора Энн Уолл
Дебора Энн Уолл Deborah Ann Woll
Karen Page Элден Хенсон
Элден Хенсон Elden Henson
Розарио Доусон
Розарио Доусон Rosario Dawson
Claire Temple Боб Гантон
Боб Гантон Bob Gunton
Leland Owlsley Вонди Кертис-Холл
Вонди Кертис-Холл Vondie Curtis-Hall
Ben Urich Тоби Леонард Мур
Тоби Леонард Мур Toby Leonard Moore
James Wesley
Питер Герети Peter Gerety
Айелет Зурер
Айелет Зурер Ayelet Zurer
Vanessa Marianna Скотт Гленн
Скотт Гленн Scott Glenn
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио Vincent D'Onofrio
Питер Синкода
Питер Синкода Peter Shinkoda
Питер МакРобби Peter McRobbie
Скайлар Гертнер
Скайлар Гертнер Skylar Gaertner
Филлис Соммервиль
Филлис Соммервиль Phyllis Somerville
Николай Николаефф Nikolai Nikolaeff
Дэрил Эдвардс Daryl Edwards
Royce Johnson
Judith Delgado
Роб Морган
Роб Морган Rob Morgan
Доменик Ломбардоззи
Доменик Ломбардоззи Domenick Lombardozzi
Крис Тардио Chris Tardio
Moisés Acevedo
Гидеон Эмери Gideon Emery
Вай Чин Хо
Вай Чин Хо Wai Ching Ho
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