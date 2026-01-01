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Актёры 1 сезона сериала «Сорвиголова» (2015)
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Актеры сериала «Сорвиголова»
Вся информация о сериале
Чарли Кокс
Charlie Cox
Дебора Энн Уолл
Deborah Ann Woll
Karen Page
Элден Хенсон
Elden Henson
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Claire Temple
Боб Гантон
Bob Gunton
Leland Owlsley
Вонди Кертис-Холл
Vondie Curtis-Hall
Ben Urich
Тоби Леонард Мур
Toby Leonard Moore
James Wesley
Питер Герети
Peter Gerety
Айелет Зурер
Ayelet Zurer
Vanessa Marianna
Скотт Гленн
Scott Glenn
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Питер Синкода
Peter Shinkoda
Питер МакРобби
Peter McRobbie
Скайлар Гертнер
Skylar Gaertner
Филлис Соммервиль
Phyllis Somerville
Николай Николаефф
Nikolai Nikolaeff
Дэрил Эдвардс
Daryl Edwards
Royce Johnson
Judith Delgado
Роб Морган
Rob Morgan
Доменик Ломбардоззи
Domenick Lombardozzi
Крис Тардио
Chris Tardio
Moisés Acevedo
Гидеон Эмери
Gideon Emery
Вай Чин Хо
Wai Ching Ho
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