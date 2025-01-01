Уилсон ФискЯ не религиозный человек, но со временем читал разные отрывки. Скорее из любопытства, чем из веры. Но вот одна история... Был один человек, который путешествовал из Иерусалима в Иерихон, когда на него напали люди с недобрыми намерениями. Они stripped его одежды, избили его и оставили bleeding в dirt. И мимо проходил священник, увидел путешественника, но перешел на другую сторону дороги и продолжил идти. Затем подошёл левит, религиозный служитель, он тоже увидел умирающего путешественника, но и он перешёл на другую сторону дороги, прошёл мимо. Но затем пришёл человек из Самарии, самарянин, хороший человек. Он увидел путешественника, bleeding на дороге, и остановился, чтобы помочь ему, не думая о том, какие трудности это может ему принести. Самарянин перевязал раны путешественника, нанеся масло и вино. И он перенёс его в гостиницу, отдал все деньги, что у него были, чтобы хозяин позаботился о путешественнике, в то время как самарянин продолжил свой путь. Он сделал это просто потому, что путешественник был его соседом. Он любил свой город и всех людей в нём... Я всегда думал, что я самарянин в этой истории. Забавно, да? Как даже лучшие из людей могут быть обмануты своей истинной природой.
Агент ФБР #1Какого #@% это значит?
Уилсон ФискЭто значит, что я не самарянин. Что я не священник и не левит. Что я тот, кто с недобрыми намерениями напал на путешественника на дороге, где ему не следовало быть.
Matt MurdockМожно задушить зло. Свести его на нет. Запереть за решетку. Но оно найдет способ вернуться даже сильнее. Есть только один верный способ покончить со злом. Уничтожить его раз и навсегда. Выпусти Дьявола.