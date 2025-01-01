Агент ФБР #1 Я тебе говорил открывать рот?

Агент ФБР #2 Пусть говорит. Ничего это не значит.

Я не религиозный человек, но со временем читал разные отрывки. Скорее из любопытства, чем из веры. Но вот одна история... Был один человек, который путешествовал из Иерусалима в Иерихон, когда на него напали люди с недобрыми намерениями. Они stripped его одежды, избили его и оставили bleeding в dirt. И мимо проходил священник, увидел путешественника, но перешел на другую сторону дороги и продолжил идти. Затем подошёл левит, религиозный служитель, он тоже увидел умирающего путешественника, но и он перешёл на другую сторону дороги, прошёл мимо. Но затем пришёл человек из Самарии, самарянин, хороший человек. Он увидел путешественника, bleeding на дороге, и остановился, чтобы помочь ему, не думая о том, какие трудности это может ему принести. Самарянин перевязал раны путешественника, нанеся масло и вино. И он перенёс его в гостиницу, отдал все деньги, что у него были, чтобы хозяин позаботился о путешественнике, в то время как самарянин продолжил свой путь. Он сделал это просто потому, что путешественник был его соседом. Он любил свой город и всех людей в нём... Я всегда думал, что я самарянин в этой истории. Забавно, да? Как даже лучшие из людей могут быть обмануты своей истинной природой.