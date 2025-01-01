Меню
Цитаты из сериала Сорвиголова

Frank Castle Ты знаешь, тебе стоит всего лишь один плохой день, чтобы стать мной.
Frank Castle Ты их бьёшь, и они встают, а я их бью, и они лежат.
[из трейлера]
Сорвиголова Почему ты это делаешь?
Фрэнк Касл 'Потому что я думаю, что ты занимашься наполовину. Думаю, ты человек, который не может довести дело до конца. Я думаю, что ты трус.
Уилсон Фиск Ты забрал всё! Я тебя убью!
Мэтт Мердок Стреляй
Уилсон Фиск Аххх!
Уилсон Фиск Я думал об одной истории из Библии.
Агент ФБР #1 Я тебе говорил открывать рот?
Агент ФБР #2 Пусть говорит. Ничего это не значит.
Уилсон Фиск Я не религиозный человек, но со временем читал разные отрывки. Скорее из любопытства, чем из веры. Но вот одна история... Был один человек, который путешествовал из Иерусалима в Иерихон, когда на него напали люди с недобрыми намерениями. Они stripped его одежды, избили его и оставили bleeding в dirt. И мимо проходил священник, увидел путешественника, но перешел на другую сторону дороги и продолжил идти. Затем подошёл левит, религиозный служитель, он тоже увидел умирающего путешественника, но и он перешёл на другую сторону дороги, прошёл мимо. Но затем пришёл человек из Самарии, самарянин, хороший человек. Он увидел путешественника, bleeding на дороге, и остановился, чтобы помочь ему, не думая о том, какие трудности это может ему принести. Самарянин перевязал раны путешественника, нанеся масло и вино. И он перенёс его в гостиницу, отдал все деньги, что у него были, чтобы хозяин позаботился о путешественнике, в то время как самарянин продолжил свой путь. Он сделал это просто потому, что путешественник был его соседом. Он любил свой город и всех людей в нём... Я всегда думал, что я самарянин в этой истории. Забавно, да? Как даже лучшие из людей могут быть обмануты своей истинной природой.
Агент ФБР #1 Какого #@% это значит?
Уилсон Фиск Это значит, что я не самарянин. Что я не священник и не левит. Что я тот, кто с недобрыми намерениями напал на путешественника на дороге, где ему не следовало быть.
Сорвиголова Почему ты не снял мою маску?
Фрэнк Кастл Потому что мне плевать, кто ты такой.
Matt Murdock Я хочу узнать, как ты меня нашел.
Elektra Natchios Я знаю, кто ты, потому что смотрю новости. "Успешное задержание Уилсона Фиска."
Matt Murdock Я ношу маску.
Elektra Natchios Ну, ты не сможешь скрыть эту задницу. Я бы узнала её в любом месте.
Фрэнк Касл Должен сказать, иногда... иногда мне кажется, что ты действительно можешь быть Дьяволом.
Сорвиголова Иногда мне тоже кажется, что я могу им быть.
Matt Murdock Я не ищу покаяния за то, что я сделал, отец. Я прошу прощения за то, что собираюсь сделать.
Уилсон Фиск Город и его будущее... видеть, как Адская Кухня раскрывает свой полный потенциал, для меня крайне важно.
Мэтт Мердок Я так же считаю.
Matt Murdock Можно задушить зло. Свести его на нет. Запереть за решетку. Но оно найдет способ вернуться даже сильнее. Есть только один верный способ покончить со злом. Уничтожить его раз и навсегда. Выпусти Дьявола.
Matt Murdock Есть и другие способы увидеть...
