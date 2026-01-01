Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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