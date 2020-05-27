В 7 сезоне 9 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Зефир оказывается в ловушке, а Дейзи приходит в себя в своей криокамере. В какой-то момент она осознает, что события повторяются раз за разом, соответственно, она оказалась во временной петле.