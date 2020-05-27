В 7 сезоне 8 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» после того, как Мак с Диком были спасены, Симмонс объявляет агентам, что временной привод по-прежнему переносит их в будущее. При этом время между прыжками сокращается. Агентам необходим дар Йо-Йо.
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