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Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.» Сезоны Сезон 7 Серия 8

Агенты «Щ.И.Т.» 2013 - 2020 8 серия 7 сезон

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Все серии 7 сезона «Агенты «Щ.И.Т.»»
Новая сделка
Сезон 7 / Серия 1 27 мая 2020
Выучи назубок
Сезон 7 / Серия 2 3 июня 2020
Пришельцы-коммунисты из будущего!
Сезон 7 / Серия 3 10 июня 2020
Из прошлого
Сезон 7 / Серия 4 17 июня 2020
Форель в молоке
Сезон 7 / Серия 5 24 июня 2020
Адаптируйся или умри
Сезон 7 / Серия 6 1 июля 2020
Совершенно невероятные приключения Мака и Ди
Сезон 7 / Серия 7 8 июля 2020
После, До
Сезон 7 / Серия 8 15 июля 2020
Каким я был, таким я и остался
Сезон 7 / Серия 9 22 июля 2020
Украденный
Сезон 7 / Серия 10 29 июля 2020
Прекрасный новый день
Сезон 7 / Серия 11 5 августа 2020
Конец близок
Сезон 7 / Серия 12 12 августа 2020
За что мы боремся
Сезон 7 / Серия 13 12 августа 2020
О чем cерия

В 7 сезоне 8 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» после того, как Мак с Диком были спасены, Симмонс объявляет агентам, что временной привод по-прежнему переносит их в будущее. При этом время между прыжками сокращается. Агентам необходим дар Йо-Йо.

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