В 7 сезоне 8 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» после того, как Мак с Диком были спасены, Симмонс объявляет агентам, что временной привод по-прежнему переносит их в будущее. При этом время между прыжками сокращается. Агентам необходим дар Йо-Йо.