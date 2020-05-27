В 7 сезоне 10 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Натаниэль показывает будущее завербованному юному агенту Джону Гарретту. Кроме того, он разрабатывает возможность переноса сил от нелюдей членам своей команды. Колсон и Гордон переносятся в Загробье.
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