Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Special and Visual Effects
Номинант
Outstanding Special and Visual Effects
Номинант
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