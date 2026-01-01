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Скоро в прокате «Мошенники»
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Мейр из Исттауна
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Награды и номинации «Мейр из Исттауна»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Номинант
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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