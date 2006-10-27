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Постер телешоу Выжить любой ценой
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.2
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4 постера
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Выжить любой ценой

Выжить любой ценой (2006 - 2011)

Man vs. Wild 12+
Год выпуска 2006
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Discovery Channel
Продолжительность телешоу 54 часа 0 минут
О чем телешоу

Этот проект придется по душе всем, кто любит природу и путешествия. Правда, мало их любить, нужно быть готовым остаться с природой один на один в самых экстремальных условиях. Впрочем, можно просто посмотреть, как блестяще это удается ведущему шоу Бэру Гриллсу, который раньше был спецназовцем SAS (Special Air Service). Став лицом телеканала Discovery Channel, он успел взобраться на вершину Эвереста, отправиться в самые дикие и опасные уголки планеты, а также продемонстрировать навыки выживания в естественной среде.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Беар Гриллс
Беар Гриллс Bear Grylls
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Выжить любой ценой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 16 эпизодов
 
Выжить любой ценой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 14 эпизодов
 
Выжить любой ценой - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 11 эпизодов
 
Выжить любой ценой - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 12 эпизодов
 
Выжить любой ценой - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2010, 7 эпизодов
 
Выжить любой ценой - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2011, 6 эпизодов
 
Выжить любой ценой - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2011, 6 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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