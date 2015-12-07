В 1 сезоне 18 серии сериала «Мамочки» Рома ушел в загул. Вместе со своими приятелями он отправился в ночное заведение, где девушки танцуют стриптиз. Юля в ярости. Она одержима желанием отомстить своему супругу и отправляется с подругами в бар.
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