В 1 сезоне 17 серии сериала «Мамочки» Вика пытается отыскать своего бывшего парня. Она случайно увидела его, когда парковала машину, и с тех пор он не выходит у нее из головы. Тем временем Сережа и Ваня яростно спорят, кто из них получит Аню.
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