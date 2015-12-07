В 1 сезоне 15 серии сериала «Мамочки» художник, который является соседом Вики, хочет написать ее портрет в стиле ню. Эта авантюра заканчивается тем, что девушка оказывается на улице совершенно без одежды. Юля борется за права трудящихся на работе.
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