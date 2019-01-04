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Киноафиша Сериалы Магнус Сезоны Сезон 1 Серия 1

Магнус 2019 1 серия 1 сезон

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Маскотен
Сезон 1 / Серия 1 4 января 2019
Напарники
Сезон 1 / Серия 2 4 января 2019
Преждевременное расследование
Сезон 1 / Серия 3 11 января 2019
День рождения
Сезон 1 / Серия 4 18 января 2019
Тролль Магнус
Сезон 1 / Серия 5 25 января 2019
Скопированный крестоносец
Сезон 1 / Серия 6 25 января 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Магнус» худший сыщик участка из норвежского городка занимается доработкой изобретенного им робота. В один из дней горе-детектив и его депрессивный напарник Дан, расследуя дело о похищении, приходят к шокирующему открытию.

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