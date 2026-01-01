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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Магнус
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Магнус» (2019)
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Магнус»
Вся информация о сериале
Видар Магнуссен
Vidar Magnussen
Поль Роннинг
Pål Rønning
Тим Ахерн
Tim Ahern
Gerald
Ларс Берге
Lars Berge
Robert
Трим Балай
Trim Balaj
Ола Дж. Фурусет
Ola G. Furuseth
Arthur
Анетт Амелия Ларсен
Anette Amelia Larsen
Charlotte
Эрик Хивью
Erik Hivju
Пребен Ходнеланд
Preben Hodneland
Пребен Ходнеланд
Preben Hodneland
Geir
Кристи-Хелен Йоханнессен Энгеберг
Kristi-Helene Johannessen Engeberg
Крис Олсен
Kris Olsen
Халлвард Холмен
Hallvard Holmen
Lars
Сирен Йоргенсен
Siren Jørgensen
Edna
Кристи-Хелен Йоханнессен Энгеберг
Kristi-Helene Johannessen Engeberg
Emma
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