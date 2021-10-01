В 4 сезоне 2 серии сериала «Частный детектив Магнум» напарники воссоединяются, чтобы начать расследование трагической смерти рабочего-строителя. Тем временем ТиКи и Шамми похищены торговцами наркотиков, изображающими из себя туристов.
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