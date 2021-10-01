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Частный детектив Магнум 2018 2 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Частный детектив Магнум»
Островные вибрации
Сезон 4 / Серия 1 1 октября 2021
Чем тяжелее они падают
Сезон 4 / Серия 2 8 октября 2021
Техасский клин
Сезон 4 / Серия 3 15 октября 2021
Те, кого мы оставляем позади
Сезон 4 / Серия 4 22 октября 2021
До смерти
Сезон 4 / Серия 5 5 ноября 2021
Дьявол на пороге
Сезон 4 / Серия 6 12 ноября 2021
Новый договор о смерти
Сезон 4 / Серия 7 19 ноября 2021
Огонь в пепле
Сезон 4 / Серия 8 3 декабря 2021
Лучше смотри в оба
Сезон 4 / Серия 9 10 декабря 2021
Любовник мечты
Сезон 4 / Серия 10 7 января 2022
Если я умру до того, как проснусь
Сезон 4 / Серия 11 14 января 2022
Ангелы иногда убивают
Сезон 4 / Серия 12 21 января 2022
Не суди меня
Сезон 4 / Серия 13 28 января 2022
Беги, детка, беги
Сезон 4 / Серия 14 25 февраля 2022
Ходячий мертвец
Сезон 4 / Серия 15 4 марта 2022
Затаившееся зло
Сезон 4 / Серия 16 11 марта 2022
Вспомни обо мне завтра
Сезон 4 / Серия 17 1 апреля 2022
Неглубокая могила, глубокие воды
Сезон 4 / Серия 18 8 апреля 2022
Долгий сон
Сезон 4 / Серия 19 29 апреля 2022
Близко к дому
Сезон 4 / Серия 20 6 мая 2022
О чем серия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Частный детектив Магнум» напарники воссоединяются, чтобы начать расследование трагической смерти рабочего-строителя. Тем временем ТиКи и Шамми похищены торговцами наркотиков, изображающими из себя туристов.

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