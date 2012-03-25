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Киноафиша Сериалы Безумцы Сезоны Сезон 5 Серия 12

Безумцы 2007 - 2015 12 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Безумцы»
Поцелуй (1)
Сезон 5 / Серия 1 25 марта 2012
Поцелуй (2)
Сезон 5 / Серия 2 25 марта 2012
Листья чая
Сезон 5 / Серия 3 1 апреля 2012
Тайное свидание
Сезон 5 / Серия 4 8 апреля 2012
Сигнал 30
Сезон 5 / Серия 5 15 апреля 2012
Далекие места
Сезон 5 / Серия 6 22 апреля 2012
На балу трески
Сезон 5 / Серия 7 29 апреля 2012
Леди Лазарь
Сезон 5 / Серия 8 6 мая 2012
Темная тень
Сезон 5 / Серия 9 13 мая 2012
Рождественский вальс
Сезон 5 / Серия 10 20 мая 2012
Другая женщина
Сезон 5 / Серия 11 27 мая 2012
Комиссии и сборы
Сезон 5 / Серия 12 3 июня 2012
Фантом
Сезон 5 / Серия 13 10 июня 2012
О чем cерия

В 5 сезоне 12 серии сериала «Безумцы» после того, как Лэйн подделывает подпись Дона на чеке, вся его жизнь начинает рушиться. Салли проходит крайне неловкий обряд просвещения во время выходных, проведенных с Дрейперами.

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