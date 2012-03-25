В 5 сезоне 12 серии сериала «Безумцы» после того, как Лэйн подделывает подпись Дона на чеке, вся его жизнь начинает рушиться. Салли проходит крайне неловкий обряд просвещения во время выходных, проведенных с Дрейперами.
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