В 5 сезоне 10 серии сериала «Безумцы», пока Лэйн ищет способ погасить крупный долг, фирма намерена вылезти из кожи вон, чтобы заполучить Jaguar в качестве клиента. Дон пытается утешить Джоан, когда состояние той достигает критической точки.
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