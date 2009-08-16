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Киноафиша Сериалы Безумцы Сезоны Сезон 3 Серия 9

Безумцы 2007 - 2015 9 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Безумцы»
За городом
Сезон 3 / Серия 1 16 августа 2009
Любовь среди руин
Сезон 3 / Серия 2 23 августа 2009
Мой старый Кентукки
Сезон 3 / Серия 3 30 августа 2009
Меры
Сезон 3 / Серия 4 6 сентября 2009
Туман
Сезон 3 / Серия 5 13 сентября 2009
Парень идет в рекламное агентство
Сезон 3 / Серия 6 20 сентября 2009
Семь двадцать три
Сезон 3 / Серия 7 27 сентября 2009
Подарок на память
Сезон 3 / Серия 8 4 октября 2009
Первые часы после полуночи
Сезон 3 / Серия 9 11 октября 2009
Синий цвет
Сезон 3 / Серия 10 18 октября 2009
Цыган и бродяга
Сезон 3 / Серия 11 25 октября 2009
Взрослые
Сезон 3 / Серия 12 1 ноября 2009
Закройте дверь. Садитесь
Сезон 3 / Серия 13 8 ноября 2009
О чем cерия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Безумцы» в офисе рекламной компании происходит скандал из-за сексуальных домогательств со стороны Сала к представителю крупнейшего спонсора агентства. У Дона и бывшей учительницы его дочери начинается страстный роман.

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