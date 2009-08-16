В 3 сезоне 9 серии сериала «Безумцы» в офисе рекламной компании происходит скандал из-за сексуальных домогательств со стороны Сала к представителю крупнейшего спонсора агентства. У Дона и бывшей учительницы его дочери начинается страстный роман.
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