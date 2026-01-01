Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2010
Лучшая драма
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая драма
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая драма
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic)
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Main Title Design
Победитель
Outstanding Main Title Design
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
BAFTA 2010
Best International
Победитель
Best International
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best International
Победитель
Best International
Победитель
BAFTA 2011
Best International
Номинант
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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