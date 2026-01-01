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Киноафиша Сериалы Лютер Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Лютер» (2019)

Актеры сериала «Лютер» Вся информация о сериале
Патрик Мэлахайд Patrick Malahide
George Cornelius
Идрис Эльба
Идрис Эльба Idris Elba
DCI John Luther Рут Уилсон
Рут Уилсон Ruth Wilson
Alice Morgan
Vincent Vermignon
Энцо Чиленти
Энцо Чиленти Enzo Cilenti
Jeremy Lake
Сонита Генри Sonita Henry
Дермот Краули Dermot Crowley
DSU Martin Schenk Майкл Смайли
Майкл Смайли Michael Smiley
Вунми Моссаку
Вунми Моссаку Wunmi Mosaku
DS Catherine Halliday
Lex Daniel
Энтони Хауэлл
Энтони Хауэлл Anthony Howell
Гермиона Норрис
Гермиона Норрис Hermione Norris
Vivien Lake Роберта Тейлор
Роберта Тейлор Roberta Taylor
Пол МакГэнн
Пол МакГэнн Paul McGann
Mark North
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