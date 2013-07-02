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Киноафиша Сериалы Лютер Сезоны Сезон 3 Серия 2

Лютер 2010 - 2019 2 серия 3 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Лютер»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 2 июля 2013
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 9 июля 2013
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 16 июля 2013
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 23 июля 2013
О чем cерия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Лютер» Джон встречается с девушкой по имени Мария. Однако их свидание портит информация о новом преступлении. Количество жертв фетишиста возрастает. Рипли считает, что Лютер помогает подозреваемому в убийстве.

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