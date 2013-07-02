В 3 сезоне 2 серии сериала «Лютер» Джон встречается с девушкой по имени Мария. Однако их свидание портит информация о новом преступлении. Количество жертв фетишиста возрастает. Рипли считает, что Лютер помогает подозреваемому в убийстве.
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