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Актёры 1 сезона сериала «Лютер» (2010)
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Актеры сериала «Лютер»
Вся информация о сериале
Энтон Саундерс
Anton Valensi
Rob Jarvis
Идрис Эльба
Idris Elba
DCI John Luther
Томас Локйер
Thomas Lockyer
Стивен Макинтош
Steven Mackintosh
DCI Ian Reed
Пол Рис
Paul Rhys
Donatienne Dupont
Сэм Спруэлл
Sam Spruell
Дэнни Ли Уайнтер
Danny Lee Wynter
Индира Варма
Indira Varma
Zoe Luther
Саския Ривз
Saskia Reeves
DSU Rose Teller
Уоррен Браун
Warren Brown
DS Justin Ripley
Пол МакГэнн
Paul McGann
Mark North
Рут Уилсон
Ruth Wilson
Alice Morgan
Росс МакКолл
Ross McCall
Майкл Смайли
Michael Smiley
Дермот Краули
Dermot Crowley
Мэттью Марш
Matthew Marsh
Луиз Роуз
Louise Rose
Эндрю Тирнан
Andrew Tiernan
Никола Уокер
Nicola Walker
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