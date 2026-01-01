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Актёры 1 сезона сериала «Лютер» (2010)

Актеры сериала «Лютер» Вся информация о сериале
Энтон Саундерс Anton Valensi
Rob Jarvis
Идрис Эльба
Идрис Эльба Idris Elba
DCI John Luther
Томас Локйер Thomas Lockyer
Стивен Макинтош
Стивен Макинтош Steven Mackintosh
DCI Ian Reed Пол Рис
Пол Рис Paul Rhys
Donatienne Dupont
Сэм Спруэлл
Сэм Спруэлл Sam Spruell
Дэнни Ли Уайнтер Danny Lee Wynter
Индира Варма
Индира Варма Indira Varma
Zoe Luther
Саския Ривз Saskia Reeves
DSU Rose Teller
Уоррен Браун Warren Brown
DS Justin Ripley Пол МакГэнн
Пол МакГэнн Paul McGann
Mark North Рут Уилсон
Рут Уилсон Ruth Wilson
Alice Morgan
Росс МакКолл Ross McCall
Майкл Смайли
Майкл Смайли Michael Smiley
Дермот Краули Dermot Crowley
Мэттью Марш
Мэттью Марш Matthew Marsh
Луиз Роуз Louise Rose
Эндрю Тирнан Andrew Tiernan
Никола Уокер Nicola Walker
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