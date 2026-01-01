Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
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