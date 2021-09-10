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Киноафиша Сериалы LuLaРоскошь Сезоны Сезон 1 Серия 4

LuLaРоскошь 2021 4 серия 1 сезон

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Начало
Сезон 1 / Серия 1 10 сентября 2021
Взлет
Сезон 1 / Серия 2 10 сентября 2021
Взрыв
Сезон 1 / Серия 3 10 сентября 2021
Конец
Сезон 1 / Серия 4 10 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «LuLaРоскошь» основатели компании сдаются под натиском многочисленных обвинений. Сотрудники массово уходят из LuLaRoe. Десятки юридических фирм подают иски против некогда прибыльного бизнеса. Что же их ждет дальше?

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