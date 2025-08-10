Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Лучше, чем люди
Статьи
Статьи о сериале «Лучше, чем люди»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Лучше, чем люди»
Вся информация о сериале
«Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix
Проект давно полюбился миллионам людей.
Написать
10 августа 2025 08:27
Превзошел даже «Черное зеркало»: один русский сериал аномально полюбили зрители Netflix (смотрели 27 млн часов)
Его смотрели даже больше, чем «Рика и Морти».
2 комментария
15 февраля 2025 10:23
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667