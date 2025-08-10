Меню
«Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix
«Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix Проект давно полюбился миллионам людей.
10 августа 2025 08:27
Паулина Андреева в роли андроида
Превзошел даже «Черное зеркало»: один русский сериал аномально полюбили зрители Netflix (смотрели 27 млн часов) Его смотрели даже больше, чем «Рика и Морти».
15 февраля 2025 10:23
