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Люцифер
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Актёры 2 сезона сериала «Люцифер» (2016)
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Актеры сериала «Люцифер»
Вся информация о сериале
Том Эллис
Tom Ellis
Lucifer Morningstar
Лорен Джерман
Lauren German
Chloe Decker
Кевин Алехандро
Kevin Alejandro
Dan Espinoza
Д.Б. Вудсайд
D.B. Woodside
Amenadiel
Лесли-Энн Брандт
Lesley-Ann Brandt
Mazikeen
Триша Хелфер
Tricia Helfer
Charlotte Richards
Триша Хелфер
Tricia Helfer
Эйми Гарсиа
Aimee Garcia
Ella Lopez
Скарлет Эстевез
Scarlett Estevez
Рэйчел Харрис
Rachael Harris
Linda Martin
Nick Jandl
Ребекка Де Морнэй
Rebecca De Mornay
Майкл Империоли
Michael Imperioli
Робин Гивенс
Robin Givens
Тим ДиКей
Tim DeKay
Тимоти Омандсон
Timothy Omundson
Джеффри Оуэнс
Geoffrey Owens
Джошуа Битон
Joshua Bitton
Джейми Кеннеди
Jamie Kennedy
Роберт Пикардо
Robert Picardo
Андреа Богарт
Andrea Bogart
Алекс Фернандес
Alex Fernandez
Каролина Гомес
Carolina Gómez
Эрик Ладин
Eric Ladin
Расти Швиммер
Rusty Schwimmer
Маркус Колома
Marcus Coloma
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