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Киноафиша Сериалы Люцифер Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Люцифер» (2016)

Актеры сериала «Люцифер» Вся информация о сериале
Том Эллис
Том Эллис Tom Ellis
Lucifer Morningstar Лорен Джерман
Лорен Джерман Lauren German
Chloe Decker Кевин Алехандро
Кевин Алехандро Kevin Alejandro
Dan Espinoza Д.Б. Вудсайд
Д.Б. Вудсайд D.B. Woodside
Amenadiel Лесли-Энн Брандт
Лесли-Энн Брандт Lesley-Ann Brandt
Mazikeen Триша Хелфер
Триша Хелфер Tricia Helfer
Charlotte Richards Триша Хелфер
Триша Хелфер Tricia Helfer
Эйми Гарсиа
Эйми Гарсиа Aimee Garcia
Ella Lopez Скарлет Эстевез
Скарлет Эстевез Scarlett Estevez
Рэйчел Харрис
Рэйчел Харрис Rachael Harris
Linda Martin
Nick Jandl
Ребекка Де Морнэй
Ребекка Де Морнэй Rebecca De Mornay
Майкл Империоли
Майкл Империоли Michael Imperioli
Робин Гивенс
Робин Гивенс Robin Givens
Тим ДиКей
Тим ДиКей Tim DeKay
Тимоти Омандсон
Тимоти Омандсон Timothy Omundson
Джеффри Оуэнс Geoffrey Owens
Джошуа Битон Joshua Bitton
Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди Jamie Kennedy
Роберт Пикардо Robert Picardo
Андреа Богарт Andrea Bogart
Алекс Фернандес Alex Fernandez
Каролина Гомес Carolina Gómez
Эрик Ладин
Эрик Ладин Eric Ladin
Расти Швиммер Rusty Schwimmer
Маркус Колома Marcus Coloma
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