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Люцифер
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Актёры 1 сезона сериала «Люцифер» (2016)
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Актеры сериала «Люцифер»
Вся информация о сериале
Том Эллис
Tom Ellis
Lucifer Morningstar
Лорен Джерман
Lauren German
Chloe Decker
Кевин Алехандро
Kevin Alejandro
Dan Espinoza
Д.Б. Вудсайд
D.B. Woodside
Amenadiel
Лесли-Энн Брандт
Lesley-Ann Brandt
Mazikeen
Скарлет Эстевез
Scarlett Estevez
Рэйчел Харрис
Rachael Harris
Linda Martin
Кевин О. Ранкин
Kevin Rankin
Malcolm Graham
АннаЛинн МакКорд
AnnaLynne McCord
Доун Оливери
Dawn Olivieri
Том Сайзмор
Tom Sizemore
Ричард Т. Джонс
Richard T. Jones
Джереми Дэвис
Jeremy Davies
Ребекка Де Морнэй
Rebecca De Mornay
Крис Маркетт
Chris Marquette
Роберт Ри`чард
Robert Ri'chard
Хизер Том
Heather Tom
Эдди Шин
Eddie Shin
Ивэн Арнольд
Evan Arnold
Колман Доминго
Colman Domingo
Джим Рэш
Jim Rash
Джоди Лин О’Киф
Jodi Lyn O'Keefe
Бэйли Чейз
Bailey Chase
Тич Грант
Teach Grant
Кристина Чанг
Christina Chang
Кайла Юэлл
Kayla Ewell
Крэйг Джеллис
Craig Gellis
Хэл Озсан
Hal Ozsan
Мэнни Монтана
Manny Montana
Бэйли Ноубл
Bailey Noble
Al Madrigal
Adam Bartley
Лэнни Джун
Lanny Joon
Росс МакКолл
Ross McCall
Карлос Найт
Carlos Knight
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