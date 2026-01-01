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Киноафиша Сериалы Люцифер Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Люцифер» (2016)

Актеры сериала «Люцифер» Вся информация о сериале
Том Эллис
Том Эллис Tom Ellis
Lucifer Morningstar Лорен Джерман
Лорен Джерман Lauren German
Chloe Decker Кевин Алехандро
Кевин Алехандро Kevin Alejandro
Dan Espinoza Д.Б. Вудсайд
Д.Б. Вудсайд D.B. Woodside
Amenadiel Лесли-Энн Брандт
Лесли-Энн Брандт Lesley-Ann Brandt
Mazikeen Скарлет Эстевез
Скарлет Эстевез Scarlett Estevez
Рэйчел Харрис
Рэйчел Харрис Rachael Harris
Linda Martin Кевин О. Ранкин
Кевин О. Ранкин Kevin Rankin
Malcolm Graham АннаЛинн МакКорд
АннаЛинн МакКорд AnnaLynne McCord
Доун Оливери
Доун Оливери Dawn Olivieri
Том Сайзмор
Том Сайзмор Tom Sizemore
Ричард Т. Джонс
Ричард Т. Джонс Richard T. Jones
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис Jeremy Davies
Ребекка Де Морнэй
Ребекка Де Морнэй Rebecca De Mornay
Крис Маркетт
Крис Маркетт Chris Marquette
Роберт Ри`чард Robert Ri'chard
Хизер Том
Хизер Том Heather Tom
Эдди Шин Eddie Shin
Ивэн Арнольд Evan Arnold
Колман Доминго
Колман Доминго Colman Domingo
Джим Рэш
Джим Рэш Jim Rash
Джоди Лин О’Киф
Джоди Лин О’Киф Jodi Lyn O'Keefe
Бэйли Чейз Bailey Chase
Тич Грант
Тич Грант Teach Grant
Кристина Чанг
Кристина Чанг Christina Chang
Кайла Юэлл Kayla Ewell
Крэйг Джеллис Craig Gellis
Хэл Озсан Hal Ozsan
Мэнни Монтана
Мэнни Монтана Manny Montana
Бэйли Ноубл Bailey Noble
Al Madrigal
Adam Bartley
Лэнни Джун Lanny Joon
Росс МакКолл Ross McCall
Карлос Найт Carlos Knight
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