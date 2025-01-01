Меню
Люцифер
Цитаты
Цитаты из сериала Люцифер
ЛюциферMorningstar
Я люблю Лос-Анджелес. Даже у бездомных есть страница на IMDb.
Amenadiel
Ты уверен, что не хочешь погнаться за ней? Может, я смогу попросить Отца о дожде, чтобы сделать этот момент особенным.
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
