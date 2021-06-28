До сих пор непонятно, кем на самом деле является Темный маг в «Кольцах власти»: ищем подсказку в книгах Толкина

Жесть из «Субстанции», шутки от Гайдая, а Шурику — почти 50: ТНТ взялся за очердной ремейк советского хита

Сколько весит ящик гвоздей в фильме «Девчата»? Хрупкая Тося вряд ли могла столько поднять

Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора

За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР

Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут

Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится

Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»

«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»

Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»