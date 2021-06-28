До сих пор непонятно, кем на самом деле является Темный маг в «Кольцах власти»: ищем подсказку в книгах Толкина

Именно Оракул — один из самых опасных персонажей в «Матрице»: зрители зря списывают ее со счетов из-за внешности

Так Рудольф или Родион? Этот вопрос годами мучил зрителей при просмотре «Москва слезам не верит» — вот ответ

«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»

Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище

Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»

За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР

«Стала хитом, Стивен Кинг советовал всем»: эти 3 российских сериала не уступают западным — №1 даже показали на Netflix

Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»

Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится