Во 2 сезоне 8 серии сериала «С любовью, Виктор» после неприятного инцидента с Изабель отношения между Виктором и Бенджи становятся все более и более напряженными. В это же время Миа узнает печальные новости, которые меняют абсолютно все.
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