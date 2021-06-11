Во 2 сезоне 3 серии сериала «С любовью, Виктор» вместе со школой возвращаются и первые проблемы. Виктор неожиданно сталкивается с негативом со стороны своих товарищей по баскетбольной команде. Сможет ли он наладить с ними отношения?
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail