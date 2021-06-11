Во 2 сезоне 1 серии сериала «С любовью, Виктор» летние каникулы подходят к своему завершению. Главный герой готовится к школе и пытается понять, как близкое окружение отреагирует на его грядущий каминг-аут. Одобрят ли они это решение?
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