В 1 сезоне 3 серии сериала «С любовью, Виктор» главный герой понемногу сближается с Бенджи, который также работает в его кофейне. Он хочет пойти на важное мероприятие с Мией, но узнав о том, что там будет Бенджи, решает резко поменять свои планы...