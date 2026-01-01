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Актёры 1 сезона сериала «Личная жизнь» (2020)

Актеры сериала «Личная жизнь» Вся информация о сериале
Анна Кендрик
Анна Кендрик Anna Kendrick
Chris Torem
Зои Чао
Зои Чао Zoë Chao
Sara Yang Питер Вак
Питер Вак Peter Vack
Jim Саша Компере
Саша Компере Sasha Compère
Mallory Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл Lesley Manville
Narrator
Гас Халпер Gus Halper
Ник Тун Nick Thune
Кингсли Бен-Адир
Кингсли Бен-Адир Kingsley Ben-Adir
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис Hope Davis
Скут МакНэри
Скут МакНэри Scoot McNairy
Чин Ха
Чин Ха Jin Ha
Джон Галлахер-мл.
Джон Галлахер-мл. John Gallagher Jr.
Тейлор Ортега Taylor Ortega
Апарна Нанчерла
Апарна Нанчерла Aparna Nancherla
Марселин Хьюго Marceline Hugot
Гриффин Глюк
Гриффин Глюк Griffin Gluck
Шиван Фэллон
Шиван Фэллон Siobhan Fallon Hogan
Julia Shiplett
Fredi Bernstein
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос James LeGros
Lyman Chen
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