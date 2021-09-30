Во 2 сезоне 5 серии сериала «Любовь 101» родители Эды наконец-то назначают время и место ее встречи с будущим женихом. Увы, прямо в этот момент неожиданно появляется Керем. Действия Османа приводят к настоящему скандалу в школе, а Элиф влюбляется.
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