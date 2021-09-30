Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возвращение в Сеул" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Любовь 101 Сезоны Сезон 2 Серия 5

Любовь 101 2020 5 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Любовь 101»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 30 сентября 2021
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 30 сентября 2021
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 30 сентября 2021
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 30 сентября 2021
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 30 сентября 2021
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 30 сентября 2021
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 30 сентября 2021
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 30 сентября 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Любовь 101» родители Эды наконец-то назначают время и место ее встречи с будущим женихом. Увы, прямо в этот момент неожиданно появляется Керем. Действия Османа приводят к настоящему скандалу в школе, а Элиф влюбляется.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 37 комментариев
Проклятие: Посвящение
Проклятие: Посвящение 3 комментария
Праведник
Праведник 128 комментариев
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши