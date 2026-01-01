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Киноафиша Сериалы Остаться в живых Сезоны Сезон 6 Актеры и роли

Актёры 6 сезона сериала «Остаться в живых» (2010)

Актеры сериала «Остаться в живых» Вся информация о сериале
Нэвин Эндрюс
Нэвин Эндрюс Naveen Andrews
Sayid Jarrah Мэттью Фокс
Мэттью Фокс Matthew Fox
Dr. Jack Shephard
Сэм Андерсон Sam Anderson
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл Nestor Carbonell
Richard Alpert Терри О’Куинн
Терри О’Куинн Terry O'Quinn
John Locke Генри Йен Кьюсик
Генри Йен Кьюсик Henry Ian Cusick
Desmond Hume Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин Emilie de Ravin
Claire Littleton Л. Скотт Колдуэлл
Л. Скотт Колдуэлл L. Scott Caldwell
Терри О’Куинн
Терри О’Куинн Terry O'Quinn
Эванджелин Лилли
Эванджелин Лилли Evangeline Lilly
Джош Холлоуэй
Джош Холлоуэй Josh Holloway
Майкл Эмерсон
Майкл Эмерсон Michael Emerson
Ben Linus Франсуа Чау
Франсуа Чау François Chau
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи Jeff Fahey
Frank Lapidus Джереми Дэвис
Джереми Дэвис Jeremy Davies
Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким Daniel Dae Kim
Хорхе Гарсиа
Хорхе Гарсиа Jorge Garcia
Ким Юн-джин
Ким Юн-джин Kim Yoon-jin
Финола Флэнаган
Финола Флэнаган Fionnula Flanagan
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