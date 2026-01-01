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Актёры 6 сезона сериала «Остаться в живых» (2010)
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Актеры сериала «Остаться в живых»
Вся информация о сериале
Нэвин Эндрюс
Naveen Andrews
Sayid Jarrah
Мэттью Фокс
Matthew Fox
Dr. Jack Shephard
Сэм Андерсон
Sam Anderson
Нестор Карбонелл
Nestor Carbonell
Richard Alpert
Терри О’Куинн
Terry O'Quinn
John Locke
Генри Йен Кьюсик
Henry Ian Cusick
Desmond Hume
Эмили де Рэвин
Emilie de Ravin
Claire Littleton
Л. Скотт Колдуэлл
L. Scott Caldwell
Терри О’Куинн
Terry O'Quinn
Эванджелин Лилли
Evangeline Lilly
Джош Холлоуэй
Josh Holloway
Майкл Эмерсон
Michael Emerson
Ben Linus
Франсуа Чау
François Chau
Джефф Фэйи
Jeff Fahey
Frank Lapidus
Джереми Дэвис
Jeremy Davies
Дэниэл Дэ Ким
Daniel Dae Kim
Хорхе Гарсиа
Jorge Garcia
Ким Юн-джин
Kim Yoon-jin
Финола Флэнаган
Fionnula Flanagan
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