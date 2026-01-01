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Актёры 5 сезона сериала «Остаться в живых» (2009)

Актеры сериала «Остаться в живых» Вся информация о сериале
Нэвин Эндрюс
Нэвин Эндрюс Naveen Andrews
Sayid Jarrah Генри Йен Кьюсик
Генри Йен Кьюсик Henry Ian Cusick
Desmond Hume Джереми Дэвис
Джереми Дэвис Jeremy Davies
Майкл Эмерсон
Майкл Эмерсон Michael Emerson
Ben Linus Мэттью Фокс
Мэттью Фокс Matthew Fox
Dr. Jack Shephard Хорхе Гарсиа
Хорхе Гарсиа Jorge Garcia
Джош Холлоуэй
Джош Холлоуэй Josh Holloway
Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким Daniel Dae Kim
Ким Юн-джин
Ким Юн-джин Kim Yoon-jin
Кен Люн
Кен Люн Ken Leung
Miles Straume
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