В 4 сезоне 4 серии сериала «Остаться в живых» Майлз и Бен заключают соглашение. Выжившие тем временем осознают, что Десмонду и Саиду грозит серьезная опасность. А в будущем Кейт получает условный срок благодаря своему старому другу с острова.
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