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Киноафиша Сериалы Зов крови Сезоны Сезон 5 Серия 3

Зов крови 2010 - 2015 3 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Зов крови»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 7 декабря 2014
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 14 декабря 2014
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 21 декабря 2014
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 28 декабря 2014
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 4 января 2015
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 11 января 2015
Эпизод 7
Сезон 5 / Серия 7 18 января 2015
Эпизод 8
Сезон 5 / Серия 8 25 января 2015
Эпизод 9
Сезон 5 / Серия 9 6 сентября 2015
Эпизод 10
Сезон 5 / Серия 10 13 сентября 2015
Эпизод 11
Сезон 5 / Серия 11 20 сентября 2015
Эпизод 12
Сезон 5 / Серия 12 27 сентября 2015
Эпизод 13
Сезон 5 / Серия 13 4 октября 2015
Эпизод 14
Сезон 5 / Серия 14 11 октября 2015
Эпизод 15
Сезон 5 / Серия 15 18 октября 2015
Эпизод 16
Сезон 5 / Серия 16 25 октября 2015
О чем cерия

В 5 сезоне 3 серии сериала «Зов крови» между Бо и Темсин завязываются доверительные отношения. Неожиданно судьба сталкивает девушек с великим японским воином Муссаши, которого кто-то пытается убить. Без помощи доктора Лорен будет не обойтись.

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