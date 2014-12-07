В 5 сезоне 14 серии сериала «Зов крови» Бо оказывается в сказочном мире собственных фантазий. После гибели Трика и матери Ифы она не справилась с горем и впала в глубокую кому. Дайсон и Лорен пытаются найти способ привести девушку в сознание.
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