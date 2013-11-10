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Киноафиша Сериалы Зов крови Сезоны Сезон 4 Серия 9

Зов крови 2010 - 2015 9 серия 4 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Зов крови»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 10 ноября 2013
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 17 ноября 2013
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 24 ноября 2013
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 1 декабря 2013
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 8 декабря 2013
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 15 декабря 2013
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 22 декабря 2013
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 29 декабря 2013
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 12 января 2014
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 19 января 2014
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 26 января 2014
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 9 февраля 2014
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 16 февраля 2014
О чем cерия

В 4 сезоне 9 серии сериала «Зов крови» к Бо поступает сообщение от Ворона. Чтобы найти ответы на вопросы, она отправляется к Левиафану. И это лишь начало сверхъестественного приключения. Тем временем Кензи пытается разгадать тайну Трика.  

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