В 1 сезоне 5 серии сериала «Зов крови» в городе происходит непредвиденное: обычный человек сумел победить Майера — представителя Темных фейри. Чтобы разобраться, букмекер нанимает Бо, предлагая взамен информацию о ее родителях.
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