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Киноафиша Сериалы Зов крови Сезоны Сезон 1 Серия 5

Зов крови 2010 - 2015 5 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Зов крови»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 12 сентября 2010
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 сентября 2010
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 26 сентября 2010
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 3 октября 2010
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 октября 2010
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 24 октября 2010
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 31 октября 2010
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 7 ноября 2010
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 14 ноября 2010
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 21 ноября 2010
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 28 ноября 2010
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 5 декабря 2010
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 12 декабря 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Зов крови» в городе происходит непредвиденное: обычный человек сумел победить Майера — представителя Темных фейри. Чтобы разобраться, букмекер нанимает Бо, предлагая взамен информацию о ее родителях.

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