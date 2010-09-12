В 1 сезоне 12 серии сериала «Зов крови» подруга детства обращается к Кензи за помощью. Она просит разобраться, что случилось с ее исчезнувшими родственниками. Для этого Бо и Дайсон отправляются в загородный клуб, где изображают супружескую пару.
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