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Актёры 2 сезона сериала «Предания» (2018)
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Актеры сериала «Предания»
Вся информация о сериале
Мэйми МакКой
Maimie McCoy
Джош Боуман
Josh Bowman
Стивен Беркофф
Steven Berkoff
Юрген Прохнов
Jurgen Prochnow
Эммет Дж. Скэнлэн
Emmett J. Scanlan
Паула Малкомсон
Paula Malcomson
Алисия Уитт
Alicia Witt
Томас Кречман
Thomas Kretschmann
Хебе Бирдсолл
Hebe Beardsall
Розалинд Элизар
Rosalind Eleazar
Emmet Byrne
Нуман Аджар
Numan Acar
Элла Хант
Ella Hunt
Даг Брэдли
Doug Bradley
Владимир Бурлаков
Vladimir Burlakov
Иэн Гелдер
Ian Gelder
Пол Рис
Paul Rhys
Сюзанна Вуэст
Susanne Wuest
Ниал Райт
Niall Wright
Ребекка Хансен
Rebecca Hanssen
Брайан Каспе
Brian Caspe
Йен Реддингтон
Ian Reddington
Anna Kaderávková
Стюарт Боуман
Stuart Bowman
Райан Сэмпсон
Ryan Sampson
Каролина Эйхгорн
Karoline Eichhorn
Уилл Тудор
Will Tudor
Джим Хай
Jim High
Хана Фрежкова
Hana Frejková
Иржи Воганка
Jirí Wohanka
Мерлин Леонхардт
Merlin Leonhardt
Sinead Phelps
Питер Хоскинг
Peter Hosking
Daniel Kamen
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