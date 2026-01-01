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Актёры 2 сезона сериала «Предания» (2018)

Актеры сериала «Предания» Вся информация о сериале
Мэйми МакКой
Мэйми МакКой Maimie McCoy
Джош Боуман
Джош Боуман Josh Bowman
Стивен Беркофф
Стивен Беркофф Steven Berkoff
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов Jurgen Prochnow
Эммет Дж. Скэнлэн
Эммет Дж. Скэнлэн Emmett J. Scanlan
Паула Малкомсон
Паула Малкомсон Paula Malcomson
Алисия Уитт
Алисия Уитт Alicia Witt
Томас Кречман
Томас Кречман Thomas Kretschmann
Хебе Бирдсолл
Хебе Бирдсолл Hebe Beardsall
Розалинд Элизар
Розалинд Элизар Rosalind Eleazar
Emmet Byrne
Нуман Аджар
Нуман Аджар Numan Acar
Элла Хант
Элла Хант Ella Hunt
Даг Брэдли Doug Bradley
Владимир Бурлаков
Владимир Бурлаков Vladimir Burlakov
Иэн Гелдер
Иэн Гелдер Ian Gelder
Пол Рис
Пол Рис Paul Rhys
Сюзанна Вуэст
Сюзанна Вуэст Susanne Wuest
Ниал Райт Niall Wright
Ребекка Хансен Rebecca Hanssen
Брайан Каспе
Брайан Каспе Brian Caspe
Йен Реддингтон Ian Reddington
Anna Kaderávková
Стюарт Боуман
Стюарт Боуман Stuart Bowman
Райан Сэмпсон
Райан Сэмпсон Ryan Sampson
Каролина Эйхгорн
Каролина Эйхгорн Karoline Eichhorn
Уилл Тудор
Уилл Тудор Will Tudor
Джим Хай Jim High
Хана Фрежкова Hana Frejková
Иржи Воганка Jirí Wohanka
Мерлин Леонхардт Merlin Leonhardt
Sinead Phelps
Питер Хоскинг Peter Hosking
Daniel Kamen
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