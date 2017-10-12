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Предания 2017 - 2018 6 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Предания»
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Сезон 1 / Серия 1 12 октября 2017
Отголоски
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2017
Черные чулки
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2017
Передавая записки
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2017
Зверь внутри
Сезон 1 / Серия 5 12 октября 2017
Распаковано
Сезон 1 / Серия 6 12 октября 2017
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Предания» у мальчика по имени Роберт совсем нет приятелей. Взрослые дарят ему куклу. Он называет ее Робертом, чтобы кукла была его тезкой. В скором времени ребенок убеждается, что кукла в самом деле способна ожить.

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