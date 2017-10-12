В 1 сезоне 6 серии сериала «Предания» у мальчика по имени Роберт совсем нет приятелей. Взрослые дарят ему куклу. Он называет ее Робертом, чтобы кукла была его тезкой. В скором времени ребенок убеждается, что кукла в самом деле способна ожить.
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