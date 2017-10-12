В 1 сезоне 3 серии сериала «Предания» в XIX столетии в Ирландии жители страстно увлекались фольклором. Майкл Клири не сомневается в том, что его супругу Бриджит подменила фея. Будучи убежденный в этом, Майкл готов пойти на самые крайние меры.
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