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Предания 2017 - 2018 3 серия 1 сезон

7.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Предания»
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Сезон 1 / Серия 1 12 октября 2017
Отголоски
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2017
Черные чулки
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2017
Передавая записки
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2017
Зверь внутри
Сезон 1 / Серия 5 12 октября 2017
Распаковано
Сезон 1 / Серия 6 12 октября 2017
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Предания» в XIX столетии в Ирландии жители страстно увлекались фольклором. Майкл Клири не сомневается в том, что его супругу Бриджит подменила фея. Будучи убежденный в этом, Майкл готов пойти на самые крайние меры.

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